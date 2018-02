Gauner brechen in Eisdiele ein und essen erstmal Kuchen

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Bekannte versuchte den zweiten Täter in der Eisdiele einzuschließen. Dieser konnte jedoch ein Fenster aufdrücken und auf die Straße gelangen. Dort traf er auf den 28-Jährigen und schubste diesen weg. Zudem schlug er mit einer Plastiktüte, in der sich Schnapsflaschen befanden, nach ihm, verfehlte ihn und die Tüte fiel zu Boden. Auch ihm gelang die Flucht. Der Angestellte stellte im Nachhinein fest, dass aus seinem Zimmer mehrere hundert Euro Bargeld entwendet worden waren.

Erst hebelten sie das Schiebefenster der Eisdiele an der Nymphenburger Straße auf, dann ließen sie es sich schmecken. Denn ihr erster Gang, nachdem die Einbrecher eingestiegen waren, ging nicht zur Kasse, sondern zum Kuchen. Dann brachen sie das Zimmer eines Angestellten auf, wo sie Lebensmittel in einer Reisetasche deponierten.

Am vergangenen Samstag brachen zwei Männer in eine Eisdiele in Neuhausen ein. Statt Geld zu klauen ließen sich die Männer erstmal einen Kuchen schmecken.

