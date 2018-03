Geburtenrekord! 125.000 Babys in Bayern

Die Geburtenzahlen in Bayern geben Anlass zu Freude! Das gab Familienministerin Emilia Müller am Mittwoch bekannt.

„Über 125.000 neue kleine Bayerinnen und Bayern – das ist ein Rekord!“, so Familienministerin Müller. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Geburtenzahlen 2016 um 6,3% gestiegen, auf 125.700 - die höchste Geburtenzahl in Bayern seit der Jahrtausendwende. Auch die Geburtenziffer ist gestiegen: Im Durchschnitt bekam eine Frau im Freistaat 1,56 Kinder - im Vorjahr waren es noch 1,48. Die meisten Kinder wurden 2016 in Oberbayern geboren (48.541), die wenigsten in Oberfranken (8.920).

Familienpolitik zahlt sich aus

Müller sieht darin eine positive Entwicklung der Gesellschaft und eine erfolgreiche Familienpolitik: "Kinder stehen für die Zukunft, sie werden unsere Zukunft gestalten. Deshalb machen wir Lust und Mut auf Familie. Wir schaffen passende Rahmenbedingungen – zum Beispiel durch umfangreiche Investitionen in den Ausbau und die Qualität der Kindertagesbetreuung. Zugleich unterstützen wir mit Familienleistungen wie dem Betreuungsgeld und dem Landeserziehungsgeld die unterschiedlichen Lebensentwürfe der Familien im Freistaat. Denn uns ist es wichtig, dass Eltern das Familienleben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können." Hilfreiche Tipps und Informationen hat das Familienministerium hier zur Verfügung gestellt.

Viele Kinder - viele Namen

Wenn viele Babys geboren werden, werden natürlich auch viele Namen benötigt! Im vergangen Jahr wurden wieder einmal einige skurrile Vornamen von den Deutschen Standesämtern genehmigt. Dabei waren beispielsweise Mecky, Lovely, Eleyson, Fade, Libelle, Caridad, Kalash, Theben, Justitia und Zabel. Solche ausgefallenen Namen sind nichts für euren Geschmack? Dann haben wir hier die beliebtesten Vornamen in Bayern für euch zusammengefasst.