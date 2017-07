Geküsst und begrapscht: 18-Jährige tritt Täter zwischen die Beine

Eine 18-Jährige wurde von einem Unbekannten sexuell belästigt – der Mann küsste die junge Frau und betatschte sie im Schrittbereich. Sie konnte sich durch einen Tritt zwischen seine Beine befreien.

Auf dem Nachhauseweg in der Lincolnstraße wurde die 18-Jährige von einem englisch-sprechenden Mann angesprochen. Er wollte Informationen zu einem Bus haben. Sofort fing er an die junge Frau am Oberarm festzuhalten und sagte ihr wie schön sie wäre.

Sie wollte weglaufen, konnte aber nicht. Der Unbekannte drückte sie mit seinem Unterkörper an die Außenwand des Bushäuschens und küsste sie am Hals und im Mundbereich. Er fasste sie am Oberschenkel und im Schrittbereich an und versuchte dann ihre Hosenknöpfe zu öffnen. Die 18-Jährige war zunächst nicht in der Lage sich zu wehren.

Nach dem ersten Schock gelang es ihr, dem Unbekannten mit dem Knie zwischen die Beine zu treten.

Zuhause angekommen erzählte sie es ihrer Mutter und sie verständigten gemeinsam die Polizei. Sie trug keine körperlichen Verletzungen von dem Übergriff.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 1,80m groß, circa 25 Jahre alt

schlanke Figur

südländische Erscheinung, braune glatte Haare, beidseitiger Untercut

Drei-Tage-Bart

sprach englisch

bekleidet mit einem hellen kurzärmligen T-Shirt mit V-Ausschnitt und bis zu den Oberschenkeln reichend sowie einer dunklen Hose

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

