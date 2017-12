Gesucht: „Weltoffene Mieter“ für das Schwabinger Tor

Teilen – das ist die Philosophie hinter dem „Schwabinger Tor“, das Wohnungen, Büros, Geschäfte und ein Hotel im nördlichen Teil des Münchner Stadtteils beinhaltet. Insgesamt neun Gebäude mit gut 20 000 Quadratmetern Wohnfläche baut die Jost Hurler Beteiligungs und Verwaltungs GmbH & Co. KG an der Leopoldstraße.

„Sharing Economy“ sei der Leitgedanke dahinter, wirbt das Unternehmen im Internet. Dazu gehört etwa eine App, mit der Anwohner „Gegenstände, Mahlzeiten oder Hilfsdienste“ teilen könnten. Wenn es um die Wohnungsbewerber geht, will das Bauunternehmen aber im Zweifelsfall mehr auf die Offenheit der Interessenten für das Projekt als auf überragende Bonität setzen. „Es ist wichtig, dass sie wissen, dass eine Wertegemeinschaft entsteht“, sagt Steffen Warlich, Leiter Kommunikation und Marketing bei Hurler. Und wie wird die Weltoffenheit überprüft? „Da wird nicht abgefragt: Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch?“, schmunzelt Warlich.

© Foto: Jost Hurler Gruppe

Aber jemand, der sich aus der Gemeinschaft abkapselt, der ist nicht erwünscht. „Opernwohnungen“ etwa, die von Bewohnern nur wenige Wochen während der Opernsaison genutzt würden, wolle man nicht, „egal, was die Bonität sagt“. Und wer sich für die App nicht interessiere, aber sonst ein „toller Typ“ sei, der habe dennoch Chancen.

Nach einem Telefonat gehörten ein Besichtigungstermin und ein persönliches Gespräch zum Auswahlprozess. Vom Konzept ist das Unternehmen nach dem Pilotprojekt „Schwabinger Tor“ überzeugt, sagt Warlich. „Ich glaube, dass wir es in Zukunft immer so machen würden, dass wir eine Philosophie dahintersetzen, welche Community wollen wir da haben, was bewegt die Menschen.“

