Gewinnspiel: ADAC-Hallen-Trial 2018 in Ingolstadt

Die „Sport Arena“ hat exklusiv 5 Mal zwei Karten für das Motorsportspektakel beim ADAC-Hallen-Trial 2018 in Ingolstadt. Am 27. Januar 2018 treten in der Saturn Arena 12 Spitzenfahrer auf dem Motorrad-Parcours an und bis Mitternacht wird eine große Party gefeiert.

Auch Bayerns Trail-Star Franzi Kadlec aus Reichesbeuern wird an den Start gehen. Gewinnen Sie bei uns 5 Mal 2 Tickets und erleben Sie die Motorradakrobaten.

Bilder aus vergangenen Jahren:

© ADAC Hallen-Trial 2017 in Ingolstadt

Das Starterfeld umfasst in diesem Jahr zwölf Bike-Piloten. Die Top 6 der Deutschen Meisterschaft im Freien sind dabei: Markus Schütte, Hendrik Binder, Jan Peters, Max Faude, Jarmo Robrahn und natürlich der 4-fache Deutsche Meister Franzi Kadlec. Der 20-jährige Lokalmatador des ADAC Südbayern aus will nun auch endlich in Ingolstadt den Heimvorteil nutzen. (Weitere Infos auch unter: hallen-trial.de)

Und sie können live dabei sein. Wie verlosen 5×2 Tickets für das ADAC-Hallen-Trial 2018. Füllen Sei einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück, sind Sie dabei.

Teilnahmeschluss ist der 16. Januar. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.