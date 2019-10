Gewinnspiel Circus Roncalli 2019

Circus-Theater Roncalli „Storyteller: Gestern–Heute –Morgen“

Bereits 800.000 begeisterte Zuschauer erlebten Bernhard Paul's neuestes Meisterwerk „Storyteller - Gestern, Heute, Morgen“. Jetzt kommt das umjubelte Spektakel 2019 nach München. Das Gastspiel findet vom Samstag, den 12. Oktoberbis zum Dienstag, den 12. Novemberauf dem Kreativquartier am Leonrodplatz statt und ist die siebte Gastspielstadt der Tournee 2019, die Roncalli durch ganz Deutschland führen wird. Bernhard Paul’s Circus-Theater Roncalli ist ein poetisches Schauspiel für Jung und Alt. Bereits zu den Anfangszeiten Roncallis gelang es dem Direktor und Gründer, nicht nur preisgekrönte und lang für die Manege verloren geglaubte Stars, sondern auch außergewöhnliche Vertreter anderer Kunstformen in seinen Circus zu holen und so seinem Publikum immer wieder ganz neue Geschichten zu erzählen.