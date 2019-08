Gewinnspiel: Familienurlaub im Kaiserwinkl

Kaiserwinkl in Tirol

Zu gewinnen ist ein Familien-Urlaub (2 Erw. + 2 Kinder) für 7 Übernachtungen ohne Verpflegung in einem schönen Appartement im Kaiserwinkl plus Wanderung auf eine Alm im Kaiserwinkl mit Felix Neureuther am 14.09.2019 inklusive gemeinsamer Hüttenjause und Gruppenfoto.

© Felix Neureuther

Er ist nicht nur der Liebling der deutschen Sportfans, sondern – und das will bei einem Skifahrer etwas heißen – auch der Österreicher: Felix Neureuther, der supersympathische Skistar liebt die Berge ebenfalls im Sommer und lädt gemeinsam mit dem Tourismusverband Kaiserwinkl am Samstag, den 14. September 2019 ein, eine der schönsten Wander- und Outdoorregionen der Alpen gemeinsam mit ihm in lockerer Atmosphäre zu erleben.