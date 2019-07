Gewinnspiel – Kaltenberger Jubiläumsturnier

40 Jahre Kaltenberger Ritterturnier! An drei Wochenenden im Juli taucht man auf Schloss Kaltenberg in eine liebevoll inszenierte Mittelalterwelt ein. Hier erlebt das Publikum Musikanten, Gaukler, Marketender und Mittelaltervolk aus allen Epochen hautnah.

Und dem Publikum der Mittelaltershow werden bereits am ersten Wochenende einige Highlights geboten. So tritt die bekannte Band Corvus Corax, auch bekannt als die Rolling Stones des Mittelalters, einleitend zur Gauklernacht am Freitag (12.07.) auf.

Doch der Höhepunkt ist zweifellos die blockbusterreif choreografierte Ritterturniershow in der großen Arena. Sie allein verspricht zwei Stunden großartige und spannende Unterhaltung mit epischen Schlachten, vollendeter Pferdeakrobatik und einer emotionalen Geschichte, die niemanden kalt lässt. Am Samstag, den 13. Juli, feiert dann die neue Ritterturniershow in der Arena ihre Premiere. Das Publikum erlebt dazu das Comeback des Schwarzen Ritters, dem verhasst-geliebtem Publikumslieblings. Damit ist auf alle Fälle für eine spektakuläre Show gesorgt.

Wir verlosen für dieses Wochenende (12.-14. Juli) 5 Mal 2 Karten inkl. Verzehrgutschein in Höhe von 20€.

Teilnahme sowie Teilnahmebedingungen befinden sich am Ende des Beitrages.