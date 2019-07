Gewinnspiel – Kaltenberger Ritterturnier am Sonntag, den 21. Juli

Auch am 2. Wochenende wird in Kaltenberg wieder ordentlich eingeheizt:

Die blockbusterreif choreografierte Ritterturniershow in der großen Arena verspricht zwei Stunden großartige und spannende Unterhaltung mit epischen Schlachten, vollendeter Pferdeakrobatik und einer emotionalen Geschichte, die niemanden kalt lässt. Am Samstag, den 13. Juli, feiert dann die neue Ritterturniershow in der Arena ihre Premiere. Das Publikum erlebt dazu das Comeback des Schwarzen Ritters, dem verhasst-geliebten Publikumsliebling. Damit ist auf alle Fälle für eine spektakuläre Show gesorgt.

Sowohl vor als auch nach der fulminanten Ritterturniershow werden die Besucher des Kaltenberger Ritterturniers zudem auf den fünf Live-Bühnen stundenlang von Gauklern, Musikanten und Artisten unterhalten, darunter zahlreiche Kaltenberg-Lieblinge und spannende Newcomer. Auch die Marktstraßen und Wege werden zur Auftrittsfläche der Künstler, und ziehen den Zuschauer direkt mit in das Geschehen eines anderen Jahrhunderts.

Unter den Künstlern findet sich die bekannte Mittelalter-Band "Corvus-Corax", auch bekannt als die Rolling Stones des Mittelalters, und sorgt für einzigartig mittelalterliche Stimmung.

Für Sonntag, den 21. Juli 2019, verlosen wir wieder 5mal 2 Karten inkl. Verzehrgutschein in Höhe von 20€!

Tickets für dasRitterturnier inkl. Sitzplätze sind in dem Gewinn enthalten! Teilnahme sowie Teilnahmebedingungen befinden sich am Ende des Beitrages.