Gewinnspiel: Mit münchen.tv Tickets für das 25-jährige Bühnenjubiläum von DJ Bobo in der Olympiahalle abstauben!!

DJ Bobo feiert mit einer neuen grandiosen Show MYSTORIAL sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und geht auf Welttournee.

DJ Bobo selbst freut sich riesig auf diese besondere Tournee: „Wer hätte damals gedacht, dass die Menschen mir und meiner Musik solange die Treue halten. Zum Jubiläum haben wir uns deshalb etwas ganz besonderes überlegt. Mit MYSTORIAL erleben die Zuschauer eine faszinierende und aufregende Zeitreise, die sie nie vergessen werden.“

Und wer einmal DJ Bobo live gesehen hat weiß, dass er sich auf einen kurzweiligen und großartigen Abend freuen darf. Mit dabei sind seine unzähligen Hits und eine Reihe neuer Songs!

München.tv und die szene münchen bringen Sie zu dem Schweizer Ausnahmekünstler! Wir verlosen 2×2 Tickets für die Show am Mittwoch, 24. Mai, in der Olympiahalle in München. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am Freitag, den 7. April 2017 um 12 Uhr.