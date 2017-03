Gewinnt jetzt das neue Album von Alfons Hasenknopf!

Er gibt Jodelworkshops, unterrichtet Gesang, Komponiert, besitzt ein kleines aber feines Studio und steht für sein Leben gerne mit Bayrischen Liedern auf der Bühne: Alfons Hasenknopf liebt seine Heimat und die Herzlichkeit und das Miteinander. Um das Miteinander geht es auch in seinem neuen Album „Hand in Hand“ wir verlosen drei handsignierte Exemplare.

Stubenmusi, damit ist er Aufgewachsen, sein Vater spielte Zitter, seine Geschwister, sechs an der Zahl, spielten Hackbrett, Akkordeon, Gitarre, ect. und ich durfte dazu Singen und Jodeln.

Der Königsjodler von Franzl Lang hatte ihn damals sehr geprägt. In meinem 7 Lebensjahr kam er ins Münchner Platzl und durfte dort neben Franzl Lang auch Ludwig Schmidt Wildy, Bene Ostler und seine Werdenfelser Musikanten kennen lernen. Jetzt hat Alfons Hasenknopf sein Album Hand in Hand herausgebracht. Am 30. April spielt der Jodel-Künstler live im Circus Krone. Weitere Infos gibt es hier.

münchen.tv verlost drei handsignierte Alben des bayerischen Künstlers. Füllen Sie das Formular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.

