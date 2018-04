GFL: Munich Cowboys vs. Frankfurt Universe – Wir schicken euch zum ersten Saisonspiel

Mit 72:0 haben die American Footballer der Munich Cowboys ihr erstes Testspiel gegen Würzburg Panthers zum Saisoneinstand mit Bravour gewonnen. Am 21.4 wird es im Münchner Dantestadion Ernst: Im ersten Spiel der GFL-Saison 2018 empfangen die Munich Cowboys die Frankfurt Universe. Wir haben Freikarten!

Schon im Jahre 1979 wurden die Munich Cowboys gegründet und zählen heute zu den traditionsreichsten Football-Teams in Deutschland. In ihrer „Heimat“, dem Dantestadion in München, starten sie am Samstag, den 21. April, um 16 Uhr in die Saison.

Es wird also spannend! münchen.tv und die Sport Arena verlosen exklusiv 3×2 Karten für das Spiel. Füllen Sie einfach das Formular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am 18. April 2018.