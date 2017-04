Girls-Day bei der Feuerwehr München

Feuer löschen, Autos zerschneiden, Ersthilfe bei Unfällen – das können nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Um zu zeigen, dass Frauen und Technik sehr wohl zusammenpassen, durften sich am Donnerstag 50 Mädchen einen Tag lang über technische Berufe informieren – von der Bauingenieurin bis zur Feuerwehrfrau. In über 150 Münchner Unternehmen und öffentlichen Institutionen standen Mädchen von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe die Türen offen.

© In der Münchner Hauptfeuerwache und den Feuerwachen Rammersdorf, Pasing und Unterföhring konnten die Girls Day Mädels so gut wie alles ausprobieren. Foto: Feuerwehr München. © Wer wollte, konnte beim Girls Day die Beifahrertüre eines Autos abtrennen. Foto: Feuerwehr München © Alle Besucherinnen konnten selbst einmal ausprobieren, wie man sich als Feuerwehrfrau in verschiedenen Situationen fühlt. Foto: Feuerwehr München © An einer Strickleiter haben die Mädels geprobt, wie die Höhenrettung funktioniert. Foto: Feuerwehr München © Anschließend durften sie sich, wie bei einer echten Rettung, wieder abseilen lassen. Foto: Feuerwehr München © Verletzte Menschen aus einem Auto bergen - auch das gehört zum Job einer Feuerwehrfrau. Foto: Feuerwehr München © Auf allen Wachen wurden die Mädchen direkt in den Alltag integriert und konnten auch gleich alle Fragen loswerden. Foto: Feuerwehr München © Mit der Wärmebildkamera mussten die Mädchen einen Verletzten in den Ruachschwaden suchen. Foto: Feuerwehr München © Die Mädchen bescäftigten sich auch mit Erster Hilfe: Rettungsassistenten und -sanitäter zeigten wie Verbände angelegt werden, wie man einen Arm schient, oder wie man Elektroden des Externen Defibrillator aufklebt. Foto: Feuerwehr München

In der Münchner Hauptfeuerwache und den Feuerwachen Ramersdorf, Pasing und Unterföhring konnten die Girls Day Mädels so gut wie alles ausprobieren. Sie durften Autos auseinander schneiden oder eine Herz-Druck-Massage durchführen. Los ging es mit einem kleinen Einblick in die Strukturen der Feuerwehr: Was wird benötigt um überhaupt Feuerwehrfrau zu werden?

