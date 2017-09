Grippe-Saison steht bevor – Ministerin ruft zum Impfen auf

Die Grippewelle geht um und macht auch vor Kliniken nicht halt. Die Notaufnahmen mehrerer Krankenhäuser in München und Nürberg sind (…)

Bereits 2440 Grippefälle in Bayern

Erlangen – Während der aktuellen Grippewelle in Bayern sind bereits 2440 Menschen an dem Virus erkrankt. Allein in der (…)