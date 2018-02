Gröbenzell: Tote Frau aufgefunden – Verdächtiger festgenommen

In Gröbenzell hat die Polizei am Mittwoch in einem Haus eine tote Frau gefunden. Am Tatort konnte ein tatverdächtiger Mann festgenommen werden.

Die Beamten waren am Mittwochmorgen verständigt worden, da ein Zeuge verdächtige Beobachtungen in dem Haus gemacht hatte. Im Haus entdeckten die Polizisten dann eine leblose Person. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Aufgrund erster Feststellungen ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdelikts. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm daraufhin die Ermittlungen am Tatort. Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Rechtsmediziners statt.

Ein männlicher Tatverdächtiger, der sich im Haus aufhielt, konnte noch am Tatort von den Beamten der Polizeiinspektion Gröbenzell überwältigt und festgenommen werden.