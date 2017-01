Großeinsatz der Münchner Polizei in Flüchtlingsunterkunft

Ganz aktuell kommt es zu einem Großaufgebot der Münchner Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft am OEZ. Laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums München, wurden die Beamten gegen 12:30 Uhr zu der Unterkunft an der Triebstraße im Münchner Norden gerufen.

Der Sprecher teilte uns mit, dass zwei der Asylbewerber verlegt werden sollten, womit diese wohl nicht einverstanden waren. Was genau passiert war, konnte uns die Polizei noch nicht bestätigen. Der Einsatz läuft aktuell noch. Klar ist, dass mittlerweile 25 Einsatzfahrzeuge vor Ort sein.

Der Sprecher der Polizei teilte uns zudem mit, dass keine Gefahr für Außenstehende besteht.

Weiter Informationen folgen, sobald die Lage geklärt ist.

sk