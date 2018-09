Grünes München: Die schönsten Parks und Grünflächen

Der Englische Garten ist Münchens größte Grünfläche. Er umfasst eine Fläche von 3,75 km² und zählt somit auch zu den größten Parkanlagen der Welt. Dort kann man schöne Bauwerke, wie das Teehaus, den Monopteros und den Chinesischen Turm, bewundern. Am allseits beliebten Eisbach kann man Surfern beim Wellenreiten zusehen oder sich selbst in die Wellen wagen. Ruhiger geht es am Kleinhesseloher See zu, an dem es sich wunderbar entspannen lässt. Hungern muss man hier auch nicht, denn das gastronomische Angebot rund um den Chinesischen Turm ist groß.