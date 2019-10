Hallo Bayern Messe 2020

Auf geht’s Buam und Madeln – zoagt´s was ihr drauf habt´s!

Ihr seid musikalisch oder habt komödiantisches Talent? Ihr liebt das Bayerische? Ihr habt Spaß dabei und wollt es wissen? - Dann seid Ihr die Richtigen für die HALLO Bayern, die Messe für das bayerische Lebensgefühl. Egal was ihr könnt und was es ist, haltet es per Video fest und sendet es an uns. Einzige Voraussetzung: Euer Beitrag muss dem „bayerischen Reinheitsgebot“ entsprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Musik handelt, um Kabarett, Komik, Kleinkunst oder Mundart, ob ihr alleine spielt, singt oder performt oder zu mehreren „bayerisch unterwegs“ seid - traut euch und nutzt die Chance eure Kunst und euer Können vor Publikum zu präsentieren. Raus aus dem Übungskeller und rauf auf die Bühne! Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Bayern wie Ihr es leibt und lebt

Phantastisch ist auf jeden Fall, was euch erwartet, wenn euer Video unsere Jury überzeugt. Auf der HALLO Bayern, die im kommenden Jahr am Samstag, 16. Mai und Sonntag, 17. Mai auf der Praterinsel stattfindet, bekommen alle ausgewählten Gewinner ihre Chance! Im perfekten Ambiente, vor einem Publikum, das prädestiniert ist eure Fangemeinde zu werden und mit vielen Gleichgesinnten zusammen, werdet ihr jeweils eine Stunde lang eure bayerische Seite zeigen. Die neun Quadratmeter (3mx3m) große Bühne gehört euch! Zwei Boxen, Mikrofon und Dreifachsteckdose zum Anschließen diverser Geräte stehen zur Verfügung. Um Gema-Gebühren kümmert sich der Veranstalter. Die Gewinner bekommen außerdem jeweils 20 Freikarten für Freunde, Familie und die eigene Fan-Base. Und wenn der „Himmi woant“, also richtiges Sauwetter ist, kein Problem, die Bühne, die im Biergarten sein wird, ist überdacht.

Zeig was du kannst und werde ein Star

Euer Auftritt findet am Samstag zwischen 10.30 und 22 Uhr und am Sonntag zwischen 10.30 und 18.30 Uhr statt. Die begehrteste Zeit ist natürlich der Samstagabend zwischen 20 und 22 Uhr. Wer hier auftritt, entscheiden die User und Besucher der Hallo Bayern, beziehungsweise des zugehörigen Facebook-Auftritts. Aus dem Besuchervoting wird der Gewinner aus drei Finalisten gekürt. Diese bekommen zusätzlich einen individuellen PR-Artikel mit ihrem Video auf der HALLO Bayern - Homepage, der auch auf Facebook und Instagram erscheinen wird.

Pack ma´s! Einfach Bewerbungsformular hier herunterladen, ausfüllen und dabei sein. Das könnte der erste Schritt einer vielversprechenden Karriere sein - und wenn nicht, dann auf jeden Fall eine Mords Gaudi, die in dieser Form, nur auf der Hallo Bayern zu finden ist.

Und hier noch mal die wichtigsten Infos für die Bewerbung auf einen Blick:

Bewerbungsvideo einsenden bis 31.3. 2020 – aber wer zuerst kommt, hat mehr Chancen auf die Teilnahme

Einstündiger Auftritt auf der HALLO Bayern, der Messe für das Bayerische Lebensgefühl, am Samstag, 16. Mai 2020 zwischen 10.30 bis 22.00 Uhr und am Sonntag, 17. Mai 2020 zwischen 10.30 bis 18.30 Uhr auf der Praterinsel in München.