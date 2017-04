Harlaching: Juwelier-Raub mit Pfefferspray

Ein Juweliergeschäft an der Peter-Auzinger-Straße in Harlaching ist am heutigen Mittwochmorgen ausgeraubt worden. Fünf Täter stürmten den Laden mit Pfefferspray und richteten eine enorme Verwüstung an.

Um kurz nach 10 Uhr am Mittwochmorgen (05.04.) fand laut Polizei München ein Raubüberfall auf das Juweliergeschäft F.C. Bauer in der Peter-Auzinger-Straße in Harlaching statt. Fünf männliche Täter, etwa 16 bis 25 Jahre alt, stürmten laut Polizei etwa um 10.15 Uhr das Geschäft und sprühten mit Pfefferspray um sich. Sie entwendeten eine Menge Uhren und Schmuck. Wie hoch die Verlustsumme ist, ist zur Zeit nicht bekannt. Im Laden schlugen die Täter das einen Großteil des Interieurs kaputt. Danach flohen sie zu Fuß.

Im Juwelierladen wurden sechs Personen leicht verletzt, vier Mitarbeiter und zwei Kunden. Vier Personen wurden ambulant medizinisch versorgt. Zwei Personen wurden mit einem Schock in eine nahegelegene Klinik gebracht.

In das Geschäft wurde bereits zwei Mal eingebrochen. Derzeit läuft die Fahndung noch, auch in Hubschrauber ist im Einsatz und sucht nach den immer noch flüchtigen Tätern.

Weitere Infos folgen in Kürze!

sb