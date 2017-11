Herzschrittmacher für Waschbär «Jacky»

Waschbär-Mädchen „Jacky“ litt an Herzrhythmusstörungen. Tiermedizinier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München konnten ihr helfen – mit einem Herzschrittmacher.

Einem erst sechs Monate alten Waschbären ist in München ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Der Tierkardiologe Gerhard Wess von der Medizinischen Kleintierklinik der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) operierte das kleine Bären-Mädchen. «Jacky dürfte weltweit der erste Waschbär mit Herzschrittmacher sein», hieß es in der Mitteilung der Einrichtung vom Montag.

«Jacky» litt unter einer Herzrhythmusstörung. Ihre Herzfrequenz betrug nur 60 Schläge pro Minute, normal sind 200 Schläge. «Jacky» wurde deshalb immer wieder ohnmächtig. Nach einem EKG schaltete der Haustierarzt der Besitzer aus Rheinland-Pfalz die Münchner Einrichtung ein. Dort hat Tierkardiologe Wess bereits vielen Hunden einen Herzschrittmacher eingesetzt – einen Waschbären hatte er aber noch nicht auf dem OP-Tisch. «Aber als Herzspezialist für Tiere bereitet es mir natürlich besondere Freude, wenn wir auch mal einem ungewöhnlichen Tier helfen können», sagte der Experte laut Mitteilung.

«Jackys» Operation vergangene Woche Montag dauerte eine halbe Stunde. Dafür hatte ein großer Teil ihres Fells geschoren werden müssen. Nach Abklingen der Narkose war sie gleich fit und durfte noch am selben Tag nach Hause. Ursprünglich stammt das Tier aus Nordrhein-Westfalen. Dort war es von Hand aufgezogen worden, nachdem das Muttertier «Jacky» verlassen hatte.

