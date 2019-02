Hier kann man die Schäffler tanzen sehen

Der Tanz der Schäffler hat in München eine lange Tradition. Doch was sind Schäffler, warum tanzen sie und wann kann man sie dieses Jahr noch sehen?

Laut der Legende gibt es den Schäfflertanz seit dem Jahre 1517. Vor 502 Jahren wütete zum wiederholten Male die Pest in München und Europa. Ein Schäffler, dessen Name nicht überliefert ist, beschloss der tristen Stimmung in der Stadt ein Ende zu bereiten. Zur Erheiterung der noch lebenden Bürger führte er auf den Straßen einen Tanz auf.

Weil dies so gut bei den Münchnern ankam, schlossen sich ihm bald darauf noch weitere Schäffler an. München hatte wieder einen Grund zur Freude. Im Laufe der Zeit verbreitete sich der Tanz auch im restlichen Bayern. Einen Beleg für den Schäfflertanz gibt es allerdings erst seit dem Jahr 1702. In München wurde 2017 trotzdem 500 Jahre Jubiläum gefeiert und dass obwohl 2017 eigentlich kein Schäfflerjahr war.

Denn eigentlich tanzen die Schäffler nur alle sieben Jahre und auch dafür gibt es mehrere Vermutungen. Zum einen ist de „7“ als Glückszahl bekannt, zum anderen kehrte die Pest angeblich alle sieben Jahre zurück. Auch eine Anordnung Herzogs Wilhelm IV oder ein Zeitplan der Zünfte für ihre Bräuche sind denkbare Theorien.

Doch was ist eigentlich ein Schäffler und wie läuft der Tanz ab? Ein Schäffler war bzw. ist ein Fassmacher und hatte im Mittelalter sogar eine eigen Zunft. Heute gibt es in München den Fachverein der Schäffler, der seit 1871 den Tanz organisiert. Es dürfen zwar eigentlich nur echte Schäffler mittanzen, aber da die klassischen Handwerksberufe immer mehr abnehmen, dürfen seit einigen Jahren auch Tänzer aus anderen Berufsgruppen mitmachen.

Ausgestattet sind die Schäffler dabei mit einer grünen Kappe, roten Jacken, einem Lederschurz und schwarzen Kniebundhosen. Getanzt werden verschiedene Formationen wie Laube, Kreuz, Schlange oder Krone. Am Anfang und Ende des Tanzes ertönt stets der bayerische Defiliermarsch.

Bis zum Faschingsdienstag treten die Schäffler noch mehrere Male in München und Umgebung auf:

Termine an diesem Wochenende:

Freitag, 8. Februar

12:00 Altstadt, Wittelsbacherplatz

13:00 Isarvortadt, Zweibrückenstraße 2 im Innenhof

14:00 Trudering, Truderinger Str. 301, Stadtsparkasse

16:00 Alte Heide, Schlodererplatz

17:00 Schwabing, Münchner Freiheit

18:00 Ludwigvorstadt, Schillerstraße 23, Schillerbräu

Samstag, 9. Februar

10:00 Aschheim, Münchner Straße 2

11:00 Thalkirchen, Thalkirchner Platz

12:00 Fürstenried, Züricher Straße 35, Bürgersaal Fürstenried

13:00 Sendling, Kriegersiedlung 32

17:00 Tutzing, Buchensee 1, Akademie für Politische Bildung

19:30 Heimstetten, Hauptstraße 15, Heimstetten

Sonntag, 10. Februar

10:00 Pellheim Dachau, am Maibaum

12:30 Harthof, Heimperthstraße 1

13:30 Schwabing, Schellingstraße 66

15:00 Altstadt, Marienplatz 8, Ratskeller München im Prunkhof

15:30 Altstadt, Marienplatz, Wildmoser

17:30 Aschheim, Münchner Straße 7

Weitere Termine:

12.02. – 14 Uhr Bayerische Staatskanzlei

14.02. – 17 Uhr Viktualienmarkt

16.02. – 12 Uhr: Marienplatz

16.02. – 19 Uhr: Schäfflerball im Wirtshaus am Bavariapark (Karten erforderlich)

17.02. – 14:30 Uhr: Englischer Garten am Chinesischen Turm

19.02. – 17 Uhr: Richard-Strauss-Brunnen

22.02. – 17 Uhr: Isartor

23.02. – 12 Uhr: Marienplatz

25.02. – 17 Uhr: Odeonsplatz

28.02. – 17 Uhr: Weiberfasching am Viktualienmarkt

02.03. – 12 Uhr: Marienplatz

03.03. – 15:30 Uhr: Stadthalle Germering

04.03. – 17 Uhr: Faschingstreiben am Rotkreuzplatz

05.03. – 10 Uhr: Auftritt beim Tanz der Marktweiber

05.03. – 21 Uhr: Letzter Tanz der Saison vor der Herberge in der Neuhauser Straße 27

Hier noch ein paar Impressionen vom letzten Wochenende: