HilfefürJulia – Große Stammzellen-Registrierungsaktion am 26. Januar 2020

Kurz vor Weihnachten erhielt Julia die niederschmetternde Diagnose, die ihr Leben innerhalb von Sekunden veränderte. Die 45-Jährige aus Gröbenzell ist an Blutkrebs erkrankt. Als ehrenamtliche Sanitäterin kümmert sie sich in ihrer Freizeit um hilfsbedürftige Menschen – jetzt braucht sie selbst dringend Hilfe, denn eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Um zu helfen, organisieren Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS, dem ASB und der DLRG eine Registrierungsaktion an verschiedenen Orten. Jeder, der mitmacht, kann ein Lebensretter werden!

Die Aktion geht am Sonntag von 11-15 Uhr. Diese Orte sind ausgewählt:

ASB München/Oberbayern e.V.

Adi-Maislinger-Str. 6-8, 81373 München

DLRG: Bürgersaal Eichenried

Lohweg, 85452 Moosinning

Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Landsberger Str. 72, 82256 Fürstenfeldbruck

Außerdem beteiligen sich die Basketballer des FC Bayern München an der Aktion. Ab 16 Uhr, also vor, während und nach dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Bonn finden im AudiDome Typisierungsaktionen statt.

Mehr Informationen finden Sie hier.