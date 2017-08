Hochsommer-Wochenende in Bayern

München - Sonnige Zeiten in Bayern: Es steht ein sommerliches Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag sorgt ein Hoch über Mitteleuropa ab Freitag nahezu überall in Bayern für trockene und warme Stunden.

Dabei steigen die Temperaturen in Würzburg, München und Regensburg auf bis zu 29 Grad. «Einzelne Gewitter vor allem südlich der Donau sind nicht auszuschließen», sagte ein Meteorologe am Donnerstag.

Am Samstag und Sonntag soll laut DWD vielerorts die 30-Grad-Marke überschritten werden. Heiß wird es unter anderem in Bamberg und Augsburg mit bis zu 31 Grad. Bei schwül-warmer Luft könne es zum Abend hin vereinzelt wieder Gewitter und heftige Unwetter geben, warnte der DWD. «Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen sind möglich», so der Experte.

In der neuen Woche sind dann eher Regenschirm und Jacke gefragt: Ab Montag wechseln sich Sonne, Wolken und Regen ab, hieß es.