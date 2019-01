Hochstapler gesteht vor Gericht Millionen-Betrug

Frau zur Prostitution gezwungen: Prozess beginnt in München

Der Bundespolizei ist am Donnerstag ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Die Beamten konnten einen international gesuchten (…)

International gesuchter Millionen-Betrüger am Münchner Flughafen verhaftet

Der Freistaat ist um 14 Millionäre reicher: So viele Bayern haben von Januar bis Juni dieses Jahres im Lotto Millionenbeträge gewonnen. (…)

Boom bis 2036: Über 13 Millionen Menschen sollen dann in Bayern leben

Die Bevölkerung in Bayern wächst und wird älter, das verkündete Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. (…)