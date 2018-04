Rennen auf der Leopoldstraße: Polizei beschlagnahmt Autos und Führerscheine

Die Polizei hat am Wochenende auf der Leopoldstraße ein illegales Autorennen beobachtet. Am Ende mussten zwei Männer und eine Frau ihren Führerschein abgeben. Auch die Autos wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Den Polizisten fielen Samstagnacht die drei Fahrzeuge (zwei BMW und ein Renault) auf der Leopoldstraße auf Höhe des Siegestores auf, welche sich dort offensichtlich ein illegales Rennen lieferten. Die Autos überholten das Zivilfahrzeug in sehr aggressiver Fahrweise und mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dabei wechselten sie ohne den Blinker zu benutzen wiederholt den Fahrstreifen. Ein Taxi musste laut Angaben der Polizei stehen bleiben, um einen Unfall zu verhindern.

An der Potsdamer Straße / Germaniastraße konnten alle drei Fahrzeuge nach einer Verfolgungsfahrt von etwa 1,5 Kilometern angehalten werden. Bei den kontrollierten Fahrern handelt es sich um eine 20-Jährige, einen 20-Jährigen und einen 22-Jährigen, alle aus München, bzw. Landkreis München. Gegen die Fahrerin sowie die beiden Fahrer wurde eine Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen erstellt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme der drei Führerscheine der Fahrer sowie der drei an dem Autorennen beteiligten Pkw angeordnet. Die Fahrzeuge wurden in die polizeiliche Verwahrstelle geschleppt.