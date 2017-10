In München Flipper spielen? Hier geht das noch

Das einst so beliebte Automatenspiel ist scheinbar von der Bildfläche verschwunden. Doch es gibt in München noch Orte, an denen ihr in bester Gesellschaft zocken könnt. Wir zeigen sie euch.



Flex – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Das Flex ist wohl einer der gemütlichsten Kneipen in München und gleichzeitig ein Mekka für Freunde des Flipper-Sports. Hier bekommt man nicht nur eine ansprechende Getränkeauswahl zu anständigen Preisen, sondern auch sehr gut erhaltene Spielautomaten. Hier lebt die Legende noch immer. Und wem die Finger vom Dauerfeuer am Metallica Pro oder dem Road Show schmerzen, der kann sich zwischendurch am Kicker oder Billardtisch verausgaben.

Ringseisstraße 11a, U-Bahnhof Goetheplatz

Crash – Schwabing-West

Wenn es am Wochenende etwas später werden sollte, gibt es das Crash. Dort gibt es nicht nur die Gelegenheit zu kühnen Tanzeinlagen mit kühlen Getränken. Auch ein gut erhaltener Flipper-Automat (Terminator) steht dort zum Daddeln bereit. Das Tanzlokal ist bereits seit 1968 eine feste Größe mitten in Schwabing und lockt dabei Jung und Alt.

Ainmillerstraße 10, U-Bahnhof Giselastraße

Substanz – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Direkt am U-Bahnhof Poccistraße südlich der Theresienwiese hat die Punk- und Indie-Szene einen einzigartigen Treffpunkt. Das Substanz bietet ein vielfältiges Bühnenprogramm von Live-Musik bis Poetry-Slam und überträgt regelmäßig Fußball. Und das Beste: In der Ecke thront ein kultiger AC/DC-Flipper. Was braucht man mehr für einen gelungenen Abend?

Ruppertstraße 28, U-Bahnhof Poccistraße

Schwabinger 7 – Schwabing-Freimann

Die Schwabinger 7 und ihre bewegte Geschichte kennt jeder. 2011 musste das beliebte Lokal umziehen, weil ein Investor dort eine Luxus-Immobilie errichten wollte. Nach langanhaltenden Protesten wurde ein Jahr später auch noch bekannt, dass sich seit Anfang an unter der Kneipe eine Weltkriegsbombe befand. Mittlerweile hat die „Schwasi“ in derselben Straße wieder geöffnet. Und sie haben einen Flipper (Stars by Stem) – tolle Sache!

Feilitzschstraße 15, U-Bahnhof Münchner Freiheit

Willis Playhouse- Milbertshofen-Am Hart

Wer sich voll und ganz auf das anspruchsvolle Flipper-Spiel konzentrieren möchte, ist in Willis Playhouse bestens aufgehoben. Hier gibt es zwar auch eine Bar und ein Bistro, doch die Automaten stehen in einem separaten Raum. Auch vom Innenstadt-Trubel ist man in Milbertshofen sicher. Und am Terminator 3 kann man sich stundenlang vergnügen. Darüber hinaus gibt es Billard, Tischkicker und klassische Spielautomaten.

Riesenfeldstraße 18, U-Bahnhof Petuelring