Irre Aktion: Mann prellt Sprit und schleift Angestellte mit Auto mit

Unfassbar, aber wahr: am Dienstag zahlt ein 35-Jähriger seine Tankrechnung nicht. Die Angestellte will ihn am Wegfahren hindern und wird mit dem Auto mitgeschleift.

Es war 14.45 Uhr als ein 35-jähriger Mann die Aral-Tankstelle in der Ingolstädter Straße betrat. Er wollte einige Liter Benzin geschenkt bekommen, da er mit dem restlichen Inhalt seines Tanks nicht bis nach Hause kommen würde. Das lehnte die 38-jährige Kassiererin jedoch abgelehnt. Eine Stunde später kam der etwa 35-jährige Unbekannte wieder in die Tankstelle, betankte seinen Wagen mit Benzin für rund 30 Euro und nahm in dem Tankshop noch Getränke und Zigaretten an sich. Als er mit einem 500 Euro-Schein bezahlen wollte, wurde auch dies von der Kassiererin abgelehnt.

Der Mann nahm daraufhin die beiden Getränke und die Zigaretten und wollte die Tankstelle ohne zu bezahlen verlassen. Die Kassiererin und zwei andere Kunden konnten das allerdings verhindern. Die Waren wurden ihm abgenommen und an der Kasse abgestellt. In einem unbeobachteten Augenblick flüchtete der Mann über eine Notausgangstür und wollte vom Tankstellengelände wegfahren.

Die Angestellte versuchte dies zu verhindern. Sie konnte noch einen Fuß in die geöffnete Fahrertür stellen und versuchte den Schlüssel abzuziehen. Der Unbekannte fuhr jedoch los und schleifte die Frau einige Meter mit, bevor sie leicht verletzt mit Prellungen und Schürfwunden. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung stadtauswärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne

Erfolg, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sind offensichtlich gefälscht.

Wer kennt den Sprit-Preller?

Er ist unterwegs mit einem Opel Tigra, Twin Top, grau, ca. 10 Jahre alt, mit den angebrachten Kennzeichen UL-W7193.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt

1,75 m groß und schlank

dichte, dunkle, leicht gewellte Haare

zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil mit einem aus mehreren Wörtern bestehenden Aufdruck auf der Rückseite; darunter trug er ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Jogginghose mit hellen Längsstreifen sowie dunkle Sportschuhe mit heller Sohle; er hatte eine Sonnenbrille mit schmalen Bügeln auf

Jeden, der sachdienliche Hinweise geben kann, bittet die Polizei sich beim Polizeipräsidium München unter 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.