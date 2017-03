Jugendbande schmuggelt kiloweise Marihuana und Ecstasy

Statt die Schulbank zu drücken oder eine Ausbildung zu machen, haben drei junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren Drogen im Darknet bestellt und lukrativ weiterverkauft.

Zollfahnder haben einer Gruppe von jugendlichen Rauschgiftschmugglern das Handwerk gelegt. Sie stellten insgesamt etwa 800 Gramm Marihuana und rund 4000 Euro Drogengeld sicher. Die drei Tatverdächtigen zwischen 16 und 19 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt München am Mittwoch mitteilte. Seit September 2016 habe die Gruppe mindestens weitere zwölf Kilogramm Marihuana und 400 Stück Ecstasy nach Deutschland geschmuggelt.

Die Gruppe ging dabei arbeitsteilig vor. Der 17-jährige mutmaßliche Organisator bestellte das Rauschgift im Darknet und ließ die Sendungen an Paketstationen liefern. Ein 19-Jähriger war für die Abholung der Pakete zuständig. Diese übergab er an einen 16-Jährigen, der das Rauschgift in kleineren Mengen und persönlich an Abnehmer in München verkaufte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Zollfahndungsamtes dauern noch an.

dpa/bn