Kajakfahrer bleibt an Baum hängen und ertrinkt

Vielen Äste und Treibgut sorgen derweil auch in der Isar für mehrere Unfälle. S o musste dort eine Gruppe Schlauchbootfahrer gerettet werden , die ebenfalls in einem Baum hängen blieb. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Gegen 10.15 Uhr wurden die Retter per Notruf verständigt. Ein Kajakfahrer, der in Begleitung eines Ehepaars die Ammer befuhr, hatte sich mit dem Kopf unter Wasser in einem Baum verfangen und es nicht mehr geschafft sich aufzurichten. Auch die beiden Begleiter des 65-Jährigen schafften es trotz größter Anstrengungen nicht, den Mann aufzurichten oder zu befreien.

Rottenbuch / Ammer – Weil er sich nicht aus einem Baum befreien konnte, ist ein Kajakfahrer in Rottenbuch im Landkreis Weilheim-Schongau am Dienstag tödlich verunglückt.

