Karl-Preis-Platz: Sechs verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Mitten in der Münchner Innenstadt ist ein Bagger auf einem Baustellengelände in eine Baugrube gestürzt. Verletzte gibt es nicht, jedoch (…)

Ein 37-jähriger Bauarbeiter ist am Mittwoch beim Pfanzeltplatz im Münchner Stadtteil Ramersdorf-Perlach von einem Betonteil begraben (…)

A92 / Unterschleißheim: Am späten Dienstagabend ist ein Straßenarbeiter an einer Nachtbaustelle von einem Kleintransporter erfasst und (…)

Bergsteigerunglück in den österreichischen Alpen: Bei den fünf Toten soll es sich um Mitglieder einer Seilschaft aus Bayern handeln. (…)

Seilschaft aus Bayern stürzt in den Tod

Die FDP im Münchner Stadtrat prüft nach den tragischen Unfällen in der Isar und im Eisbach neue Maßnahmen, die weitere Todesfälle (…)

Tragischer Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

In Mehring kam es am Montag in einem Waldstück zu einem tödlichen Unfall. Ein 71-jähriger Mann wurde bei Aufräumarbeiten schwer (…)