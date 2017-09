KATWARN-App: Ein Muss für alle Wiesnbesucher

Die Smartphone-Applikation KATWARN informiert seit 2015 über Warnungen rund um die Wiesn. Die Themenwarnung ist nicht nur hilfreich für Leute, die sich bereits auf der Wiesn befinden, sondern auch für diejenigen, die auf dem Weg dahin sind.

Was ist KATWARN überhaupt?

Die App warnt unter anderem vor schweren Unwettern, Großbränden oder einem Amoklauf und existiert bereits seit 2014. Ein Jahr später kam die Zusatzfunktion „Oktoberfest“ heraus. Sie sorgt dafür, dass Wiesnbesucher auf dem Laufenden gehalten werden.

Wenn ihr wissen wollt, wie voll die Zelte sind oder das Festgelände an sich, ob es Störungen im Personenverkehr oder in der Technik gibt, dann solltet ihr euch bald die kostenlose App auf euer Handy herunterladen. Denn die Wiesn beginnt in nur vier Tagen. Zusätzlich zu den vielen Funktionen gibt KATWARN auch Unwetterwarnungen heraus.

Wie die Anmeldung funktioniert erfahrt ihr hier.