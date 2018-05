Kino am Olympiasee: Erste Vorstellung am Donnerstag (17. Mai)

Das Kino in toller Kulisse - Foto: Kino am Olympiasee

Ab kommenden Donnerstag, den 17.05.2018 ist es wieder soweit: Große Kinoabende unter Sternenhimmel – das Kino am Olympiasee startet in die Freiluft-Kino-Saison.

Dieses Jahr jährt sich das Open Air Kino am Olympiasee zum zehnten Mal. Ganze vier Monate lang erwarten euch dann nicht nur fesselnde oder aber auch romantische Filmabende. Passend zur FIFA Fußballweltmeisterschaft in Russland, werden während des Turniers auch alle Spiele der DFB-Elf live übertragen. Der Eintritt dazu kostet auf allen Plätzen 6 Euro – inklusive einem Glas Prosecco.

Auf einer 128 Quadratmeter großen Leinwand laufen neben aktuellen Blockbuster und Arthouse-Filmen ebenso 3D-Filme. Das Kino am Olympiasee auf der Freifläche der Olympia-Schwimmhalle ist nun schon seit 10 Jahren eine feste Institution in Münchens Sommer und zählt als beliebtestes Open-Air-Kino der Stadt. Der Einlass beginnt täglich ab 19.00 Uhr. Der Hauptfilm beginnt gegen 21.15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Auch in diesem Jahr erwarten euch wieder rund 800 Liegestühle, darunter auch sogenannte Love-Seats für romantische Abende. Bis zum Beginn des Hauptfilms besteht die Möglichkeit, sich die Zeit ab 19.00 Uhr an diversen Bars oder in den Biergärten zu vertreiben. Den Auftakt macht am kommenden Donnerstag der preisgekrönte Musicalfilm The Greatest Showman mit Hugh Jackmann in der Hauptrolle. Weitere Infos hier: