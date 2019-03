Kletterturm in Flammen

Am frühen Samstagabend geriet ein Kletterturm in Obergiesing in Flammen. Die benachbarte Schulturnhalle war nicht betroffen.

Am frühen Samstagabend meldeten mehrere Anrufer einen Feuerschein in der Nähe einer obergiesinger Schulturnhalle. Aufgrund mehrerer unterschiedlicher Aussagen alarmierte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr München zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr und mehrere Rettungsdienstfahrzeuge.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. Der benachbarte Kletterturm war betroffen, nicht aber die Turnhalle. Zu diesem Zeitpunkt stand der Turm bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand mit zwei C-Rohren schnell löschen. Anschließend wurde die Fassade der Turnhalle gekühlt und das gesamte Gebäude auf Verrauchung kontrolliert.

© Berufsfeuerwehr München

Der gesamte Einsatz dauerte etwa eine Stunde, verletzt wurde niemand.

ft