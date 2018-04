Knallgeräusch gemeldet: Großeinsatz und Absuche in Realschule in Giesing

In der Elly-Heuss-Realschule in Giesing gab es am Morgen einen Großeinsatz der Polizei. Über den Notruf seien Knallgeräusche gemeldet worden – vor Ort konnte die Polizei keine Gefahr feststellen. Der Einsatz ist nun beendet.

Über den Notruf seien am Morgen Knallgeräusche an der Elly-Heuss-Realschule im Münchner Stadtteil Giesing gemeldet worden. Gerade an Schulen nehme die Polizei solche Meldungen sehr ernst, deshalb seien auch entsprechend viele Einsatzkräfte geschickt worden. Der Einsatz ist mittlerweile beendet, es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Was es mit dem Notruf auf sich hatte soll nun noch geklärt werden.

Update zum Einsatz in #giesing : Aktuell weiterhin keine Hinweise auf eine Gefahr. Wir sind vor Ort und durchsuchen Gebäudeteile. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 26. April 2018