Königlicher Besuch in München: Silvia von Schweden erhält Bayerischen Verdienstorden

Am Montagabend wird’s royal in der bayerischen Landeshauptstadt. Königin Silvia von Schweden bekommt am Montag den Bayerischen Verdienstorden durch Ministerpräsident Horst Seehofer verliehen.

Ministerpräsident Horst Seehofer verleiht Königin Silvia von Schweden am kommenden Montag den Bayerischen Verdienstorden. Seehofer will die schwedische Königin damit als „wahrlich königliche Persönlichkeit“ würdigen, „die sich durch internationales soziales Engagement und besonderen Bezug zu Bayern auszeichnet“. Die schwedische Monarchin kümmere sich mit großem persönlichen Einsatz um hilfsbedürftige Kinder und nehme sich besonders des Themas Demenz an, wie die bayerische Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Königin Silvia und König Carl Gustaf kommen bereits am Wochenende nach München. Das Königspaar nimmt am Sonntag- und Montagabend an zwei Festkonzerten zum 30. Jubiläum der Konzertgesellschaft München teil. Dabei treffen sie am Montag auch Finanzminister Markus Söder und Kultusminister Ludwig Spaenle (beide CSU).

Mit dem Bayerischen Verdienstorden würdigt die Staatsregierung seit 1957 soziales und kirchliches Engagement ebenso wie Verdienste um Forschung, Wissenschaft und Kunst sowie Wirtschaft und Medizin. Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 2000 begrenzt. Erst vergangene Woche hatte Ministerpräsident Seehofer 49 Menschen mit dem Orden ausgezeichnet, darunter war auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Vor rund zwei Jahren war die gebürtige Heidelbergerin schon einmal zu Besuch in München:

