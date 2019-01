Kommode versperrt Einbrechern den Weg – 5000 Euro Schaden

© Das Loch in der Hauswand in Haar

An der Hausfassade entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Das Möbelstück war zu massiv, um es zu durchbrechen, oder es zur Seite zu schieben. Sie konnten also nicht in das Haus gelangen. Die Einbrecher mussten ihre Tat somit ohne Beute abbrechen.

Doch was sie nicht ahnen konnten: Direkt hinter dem Loch stand eine Kommode. Die Täter versuchten, diese zu zerstören, was ihnen jedoch trotz brachialer Gewalt nicht gelang.

Zwischen 0:30 Uhr und 2:30 Uhr durchbrachen Einbrecher die Hauswand eines Gebäudes in Haar. Durch hohe Gewalteinwirkung gelang es ihnen ein Loch von rund 30×40 Zentimetern freizulegen. Die Bewohner des Anwesens waren in dieser Nacht nicht zuhause, weshalb ihre Aktion unbemerkt blieb.

Ein Möbelstück machte Einbrechern in der Nacht auf Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten ein Loch in die Hauswand gebrochen, durch welches sie in das Haus einsteigen wollten.

Das Loch in der Hauswand in Haar

Das könnte Sie auch interessieren

Diebstahl- und Einbruch-Prävention zur Ferienzeit

Diebstahl und Einbruch sind für die meisten Menschen eine Schock auslösende Erfahrung. Neben dem rein materiellen Verlust bedeutet (…)

Zeugin beobachtet Einbruch über Handy-App

Ärztin überführt Einbrecher dank Handy-App und schafft es mit Hilfe der Polizei den Täter zu schnappen. (…)

Mini-Stromausfall in München: Rolltreppen und Aufzüge bleiben stehen

Am Freitagnachmittag kam es in München zu einem kurzen Stromausfall, der nur 0,1 Sekunden andauerte. Dennoch: vor allem sensible (…)

Zivilcourage-Kurs: Münchner Polizei lädt zu Verhaltenstraining ein

Unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst? Wie helfe ich anderen?“ bietet die Aktion Münchner Fahrgäste in Zusammenarbeit mit der (…)

Münchner Hauptbahnhof: 17-Jährige wirft Stuhl in Schnellimbiss und wird verhaftet

Eine 17-Jährige hat am Donnerstagmorgen in einem Schnellimbiss am Münchner Hauptbahnhof einen Stuhl nach einer Mitarbeiterin geworfen. (…)

Diebstahl-Serie geht weiter: Erneut hochwertige Pkw gestohlen

Bereits zum dritten Mal in diesem Monat wurden mehrere hochwertige Pkw in und um München entwendet. Am Wochenende schlugen die Diebe (…)