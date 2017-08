Kontrollaktion bei getunten Autos

In letzter Zeit gehen bei der Germeringer Polizei vermehrt Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung ein, dass vor allem in den Abendstunden und nachts Fahrzeuge mit lauten Auspuffanlagen und überhöhter Geschwindigkeit im Raum Germering „ihr Unwesen treiben“. Demnach würden auch die Nerven der Bewohner durch die Lautstärke zunehmend strapaziert werden. Aus diesem Grund hat die Germeringer Polizei gestern Abend gezielt sogenannte „individualisierte Autos“ ins Visier genommen.

Die Überprüfungen ergaben, dass nahezu an allen kontrollierten Fahrzeugen diverse Umbauten vorgenommen wurden, unter anderem Tieferlegungen, Sportauspuffanlagen, Überrollbügel sowie Leistungssteigerungen inklusive Komplettumbauten, sodass zum Beispiel bei einem Fiat 500 Abarth beachtliche 200 PS im Fahrzeugschein eingetragen waren. Auch ein Porsche Boxter erweckte das Interesse der Polizisten, die ihre Kontrollaktion in Zivil durchführten. Aus der Auspuffanlage des Porsche waren immer wieder laute Fehlzündungen zu hören. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Anlage vorschriftsmäßig ab Werk so in das 375 PS starke Fahrzeug eingebaut und eingetragen war.

Polizei mit 190 km/h auf Aufholjagd

Gegen 20.15 Uhr fiel ein stark individualisierter weißer Audi TT RS der Streife in der Landsberger Straße auf. Zur Beobachtung von dessen Fahrverhaltens fuhr die Zivilstreife auf Höhe der Salzstraße diesem Fahrzeug hinterher. Nachdem er das Ortschild passiert hatte, beschleunigte der 480 PS starke Audi mit offener Auspuffklappenanlage enorm, sodass die Polizisten auf knapp 190 Km/h beschleunigen mussten, um ihn überhaupt einholen zu können. Erst auf der Höhe der Ortsdurchfahrt Geisenbrunn reduzierte der 50-jährige Fahrer aus München seine Geschwindigkeit und musste bei der anschließenden Kontrolle kleinlaut beigeben, dass er sich offensichtlich „die Falschen zum Imponieren“ ausgesucht hatte.

Fahrverbot für Audi-Fahrer

Die Umbauten an seinem Fahrzeug waren von einer professionellen Tuningfirma vorgenommen worden und allesamt in der Zulassungsbescheinigung eingetragen, sodass es gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) keinerlei Beanstandungen gab. Zu beanstanden war dagegen sehr wohl die erhebliche Geschwindigkeitsübertretung, welche ein Fahrverbot und eine saftige Geldbuße sowie eine Mitteilung an die Führerscheinstelle in München nach sich ziehen wird.

mhz/Polizeiinspektion Germering