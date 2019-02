Die Konzert-Highlights 2019 in München

München hat einiges an Konzerten zu bieten. In der nachfolgenden Liste findet ihr eine Auswahl aus verschiedenen Genres für Veranstaltungen bis zum Juni. Da ist bestimmt für jeden was dabei!

Februar

26.02.2019

ZAZ, Zentih – weitere Infos

März

01.03.2019

Rock Meets Classic 10 Jahre – Die Jubiläums-Tour, Olympiahalle – weitere Infos

02.03.2019

Heino, Backstage Werk – weitere Infos

04.03.2019

Bastille, Zenith – weitere Infos

13.03.2019

Barbara Schöneberger, Kleine Olympiahalle – weitere Infos

16.03.2019

Glasperlenspiel, Muffathalle – weitere Infos

19.03.2019

Herbert Grönemeyer, Olympiahalle – weitere Infos

21.03.2019

Shawn Mendes, Olympiahalle – weitere Infos

24.03.2019

Revolverheld, Olympiahalle – weitere Infos

28.03.2019

The BossHoss, Zenith – weitere Infos

April

08.04.2019

Dean Lewis, Backstage – weitere Infos

10.04.2019

Eagle Eye Cherry, Strom – weitere Infos

15.04.2019

Jessie J, Tonhalle – weitere Infos

17.04.2019

Mike and the Mechanics, Muffathalle – weitere Infos

18.04.2019

The Iron Maidens, Backstage – weitere Infos

27.04.2019

Rita Ora, Zenith – weitere Infos

28.04.2019

Bonnie Tyler, Circus Krone – weitere Infos

Mai

09.05.2019

The Word Alive, Backstage – weitere Infos

11.05.2019

Walking On Cars, Tonhalle – weitere Infos

14.05.2019

Christina Stürmer, Tonhalle – weitere Infos

17.05.2019

Jürgen Drews, Circus Krone – weitere Infos

26.05.2019

Elton John, Olympiahalle – nur noch Premiumtickets verfügbar

29.05.2019

David Garrett, Olympiahalle – weitere Infos

31.05.2019

Kiss, Königsplatz – weitere Infos

31.05.2019

DJ Bobo, Olympiahalle – weitere Infos

Juni

01.06.2019

LaBrassBanda + Seiler und Speer, Königsplatz – weitere Infos

11.06.2019

Brian Adams, Olympiahalle – weitere Infos

15.06.2019

Andreas Gabalier, Olympiastadion – weitere Infos

18.06.2019

Udo Lindenberg, Olympiahalle – weitere Infos

19.06.2019

Rod Stewart, Olympiahalle – weitere Infos

24.06.2019

Lena, Tonhalle – weitere Infos

24.06.2019

Phil Collins, Olympiastadion – weitere Infos