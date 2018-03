Kopftuchverbot für Bayerns Rechtsreferendarinnen erneut vor Gericht

Dürfen angehende Juristinnen bei ihrem Referendariat im Gerichtssaal Kopftücher tragen? Bayerns Justizministerium sagt ganz klar: Nein! Doch ein Verwaltungsgericht hat das Kopftuchverbot kassiert. Nun kommt es auf die zweite Instanz an.

Das Kopftuchverbot für muslimische Jurastudentinnen beim Referendariat in der Justiz beschäftigt in zweiter Instanz den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH). Die Münchner Richter müssen am Mittwoch (10.00 Uhr) entscheiden, ob Bayerns Justizministerium mit seinem Verbot unzulässig in die Religionsfreiheit einer Studentin eingegriffen hat. So hatte es das Augsburger Verwaltungsgericht im Juni 2016 gesehen und das Kopftuchverbot des Ministeriums für unzulässig erklärt.