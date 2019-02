Kostümverkauf des Gärtnerplatztheaters am Samstag

Wer ein echtes Unikat als Kostüm haben möchte, oder noch etwas Passendes für die Faschingszeit sucht, der könnte hier fündig werden. Das Gärtnerplatztheater startet am Samstag wieder seinen legendären Kostümverkauf. Früh dran sein lohnt sich, denn meist gibt es lange Schlangen und etliche Interessierte.

Pünktlich zur Faschingszeit lädt das Gärtnerplatztheater am kommenden Samstag (9.2.2019) zum legendären Kostümverkauf ein. Wer sich also gerne verkleidet, ein passendes Kostüm kaufen möchte und ein echtes Unikat sucht, der ist hier genau richtig - und der Fundus des Gärtnerplatztheaters ist groß: So werden Kostüme aus verschiedenen Epochen und Produktionen der letzten Jahre verkauft, die alle Unikate sind. Mit dabei:

handgearbeitete Fantasiekostüme

historische Gewänder

Uniformen

Hüte und Kopfbedeckungen in vielen unterschiedlichen Größen

Hier einige Eindrücke: