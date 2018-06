Kreuzpflicht in Bayern tritt mit kleinen Ausnahmen in Kraft

Trotz jeder Menge Kritik tritt an diesem Freitag die Kreuzpflicht für bayerische Landesbehörden in Kraft. Einzig Hochschulen, Theater und Museen sind von der sogar bei einigen Kirchenvertretern umstrittenen Verpflichtung ausgenommen.



Auf Anordnung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll in den Dienstgebäuden des Freistaats ein Kreuz im Eingangsbereich hängen. Das soll die christlich-abendländische Tradition Bayerns deutlich machen. Kritiker sowohl aus der Opposition als auch aus den Kirchen sehen darin einen Schachzug, um im Landtagswahljahr verunsicherte CSU-Wähler zurückzugewinnen.

Regierungsintern ist das Innenministerium für die Umsetzung des Kreuzerlasses zuständig, es soll aber keine Kontrollen geben. Die Neuregelung gilt zudem nicht für die Behörden des Bundes und der Kommunen in Bayern, da diese nicht der Staatsregierung unterstehen. Vorgaben zur Gestaltung oder Größe des Kreuzes gibt es nicht. Bislang hängen bereits in Bayern Kreuze in Klassenzimmern und Gerichtssälen.