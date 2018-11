Sonniger und goldener Herbst in München – Freizeittipps

Entlang der Isar, im Englischen Garten oder im wunderschönen Westpark: In München gibt es viele schöne Ecken, an denen sich ein Herbstspaziergang lohnt, weil die bunten Blätter an den Bäumen und Sträuchern jetzt besonders zur Geltung kommen. Perfekt, um den Tag zu genießen oder auch ein paar schöne Bilder zu knipsen. Fünf schöne Spaziergänge in München findet ihr hier.