Ladendiebe machen dem bayerischen Handel zu schaffen

Am Sonntag wurde ein Australier beim Rauchen bestohlen. Zwei Männer näherten sich ihm und tanzten ihn an. Dabei entwendeten sie ihm (…)

Als eine 86-jährige Münchnerin am Mittwochnachmittag zurück in ihre Wohnung kam, klingelte kurz danach eine unbekannte Frau an der Tür. (…)

Unbekannte geben sich als Handwerker aus – Diebstahl bei mehreren Rentnern

In Haidhausen war am Dienstag ein falscher Handwerker unterwegs. Der Unbekannte tat so, als müsste er in der Wohnung einer Rentnerin (…)