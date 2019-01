Lehrerverband: Mit der Hand schreiben macht schlau

Mit der Hand schreiben macht schlau – davon ist der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) überzeugt. Handgeschriebenes lasse sich besser merken.

Dies teilte Präsidentin Simone Fleischmann am Dienstag in München anlässlich des Tags der Handschrift an diesem Mittwoch mit. «Mit der Handschrift drücken wir uns aus. Sie darf nicht verloren gehen». Schreiben funktioniere mit dem Computer, Tablet oder Smartphone schneller und unkomplizierter, also werde nur noch getippt, monierte Fleischmann. So werde die Handschrift verlernt.

dpa