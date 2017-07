Leichenfund im Starnberger See: Kripo bittet um Hinweise zur Identifizierung

Vor wenigen Tagen hatten Anwohner in Münsing am Starnberger See eine Wasserleiche entdeckt. Die Kriminalpolizei hofft diese mit einem Foto der Kleidung zu identifizieren.

Nach dem Fund der Leiche hatte dir Kripo die Ermittlungen übernommen und mittels einer Obduktion festgestellt, dass die verstorbene Person ertrunken ist. Weiter hatte der Verstorbene laut den Untersuchungen wohl einige Vorerkrankungen und dürfte starker Raucher gewesen sein. Die Liegezeit im Wasser dürfte laut Mitteilung der Ermittler einige Tage, maximal eine Woche betragen haben. Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes haben sich bislang nicht ergeben.

Polizei hofft auf Hinweise zur Idendität

Bisherige Bemühungen der Kripo Fürstenfeldbruck zur Klärung der Identität des Verstorbenen blieben ohne Erfolg. Von der Veröffentlichung von Lichtbildern der getragenen Kleidung und einer eingehenden Beschreibung erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung zu der Person.

Beschreibung der unbekannten Leiche:

Ca. 170 cm groß, ca. 50 – 60 Jahre alt, Stirnglatze, sehr kurzes braunes Haar, kein Schmuck, keine Uhr, bekleidet mit schwarzem T-Shirt der Marke Brux, Größe L; das T-Shirt ist auf der Vorderseite in weißer Schrift bedruckt (Schriftzug „Sand & Sea“ und einem Volleyballenblem); schwarze Jeans der Marke Brux, „Style Crunch“, Größe 32/32, schwarzer Ledergürtel mit silberner Schnalle, schwarze Socken, schwarze Wanderschuhe Marke Landrover, Größe 42;

Besondere Merkmale:

Blinddarm OP-Narbe und eine auffällige Verwachsung am rechten Daumennagel

Hinweise zu der Person nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Tel: 08141/6120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.