Leichenfund nach Zimmerbrand: Polizei bittet um Hinweise

Breits am Montag, 15. Mai 2017, wurde in einer Wohnung in Fürstenried ein Leiche nach einem Zimmerbrand entdeckt. Drei Tatverdächtige wurden gefasst, jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Wie bereits berichtet, bemerkten Nachbarn am Montag, 15. Mai 2017, gegen 22.00 Uhr, dass es in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Fürstenried West brennt.

Die alarmierte Feuerwehr entdeckte in der Wohnung eine leblose Person bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen 35-jährigen deutsch-irakischen selbständigen Unternehmer. Bei der Obduktion der Leiche wurde festgestellt, dass der 35-Jährige schon vor dem Brand durch mehrere Schüsse getötet worden war.

Die Recherchen der Brand- und Mordermittler ergaben, dass der Mann bereits am Tag vor dem Brand, nämlich schon am Sonntag, 14. Mai 2017, gegen 22.45 Uhr, umgebracht worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatten mehrere Anwohner Geräusche wie von Schüssen gehört.

Die drei Tatverdächtigen wurden in der Wohnanlage gesichtet

Außerdem wurden drei, in der Wohnanlage unbekannte Männer, zu dem Zeitpunkt als die Schüsse fielen in der Nähe des Tatorts gesichtet. Diese drei Männer konnten zunächst nicht identifiziert werden.

Schließlich konnten zunächst zwei Tatverdächtige, ein 51-jähriger irakischer Geschäftsmann, und dessen 45-jähriger Bruder, ein irakischer Friseur, ermittelt und am 01.Juni 2017 in München festgenommen werden.

Am Freitag, 02. Juni 2017, wurde der dritte Tatverdächtige, ein 43-jähriger irakischer Gelegenheitsarbeiter, ebenfalls identifiziert und in Reutlingen, Baden-Württemberg, mit Hilfe der dort zuständigen Polizeibehörden festgenommen. Der Mann wurde noch am gleichen Tag nach München gebracht.

Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen der Beteiligung an einem Mord und der schweren Brandstiftung erlassen.

In ihren Vernehmungen machten die drei Männer teils widersprüchliche Angaben, keine gab bislang zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Das Tatmotiv ist noch unbekannt

Zum Tatmotiv können die Ermittler nur Vermutungen anstellen: Möglicherweise handelt es sich um einen Mord zur Wiederherstellung der Familienehre eines der Tatverdächtigen.

Bei der Tatwaffe handelt es sich vermutlich um eine Pistole mit dem Kaliber 7,62 x 25, einem in Ost- und Südosteuropa gebräuchlichen Kaliber.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum (14.05.2017 oder 15.05.2017 in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr) im Luganoweg, der näheren Umgebung oder am U-Bahnhof Fürstenried West Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wem sind die drei Männer (Bilder) aufgefallen? Wer ist den Männern an diesem Tag, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einem Taxi, begegnet oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen? Auf Wunsch können die Hinweise auch vertraulich behandelt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Telefon 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

© Polizei München © Polizei München © Polizei München

brc /Polizeipräsidium München