Leo’s Boxnacht V bei münchen.tv: Jetzt Tickets für Box-Spektakel abräumen

Krachende K.-o.-Siege und packender Schlagabtausch garantiert: Wir haben 1×2 Tickets im Wert von 200 Euro für „Leo’s Boxnacht V“ und übertragen die Highlights am 1.Dezember live auf münchen.tv.

Am 1. Dezember heißt es in Leo’s BoxGym wieder Ready to Rumble. Ab 17 Uhr startet die Veranstaltung mit fünf Kämpfen in der Amateurklasse. Dabei werden unter anderem Nabil Safai, Aron Bessmel, Adel El Garmoui, Faton Tolaj, Fatih Cakmak in den Ring steigen.

Die Profikämpfe mit Leon Gavanas, Onur Kocer, Hector Hernandez,Granit Shala, Alexander “THE GREAT“ Rigas, Seyda Keser starten im Anschluss ab 19 Uhr. Im Hauptkampf tritt Supermittelgewichtler und Münchner Profi-Europameister Emre „The Lion jr.“ Cukur an, der in seiner bisherigen Profilaufbahn noch keinen Kampf verloren hat. Ganz getreu nach seinem Motto: „Treffen jedoch nicht getroffen werden“.

Ab 23 Uhr können Sie am 1.Dezember live auf münchen.tv und in unserem Livestream den Hauptkampf und die Highlights des Abends mitverfolgen. Wir haben Leo’s Boxnacht 4 begleitet:

Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen

Wir verlosen wir 1×2 Tickets in der zweiten Sitzreihe im Wert von 200 Euro. Einfach das Formular ausfüllen und mit Glück dabei sein.

Genauer Ablauf des Abends: