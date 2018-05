Live dabei, beim „O’zapf is!“ – Stadt München verlost Wiesn-Plätze!

Auf dem Stadtgründungsfest am 17. Juni 2018 wird Bürgermeister Josef Schmid (CSU) zehn mal zwei Sitzplätze beim Wiesn-Anstich.

Live dabei sein, wenn es am 22. September 2018 im Schottenhamel-Zelt wieder heißt „O’zapft is!“ – und das auch noch kostenlos? Geht, wenn ihr bei der Verlosung des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München teilnehmt. Ab dem 1. Juni 2018 liegen Teilnahmekarten des Gewinnspiels in der Stadtinformation im Rathaus aus (Öffnungszeiten Mo-Fr: 9:30 – 19:30, Sa: 10 – 16 Uhr).

Bier und Hendl for free

Auf die zehn Gewinner warten zwei Sitzplätze in der Ratsboxe im Schottenhamel-Festzelt zur Eröffnung des Oktoberfests am 22.09.18. Die Plätze sind von 11 bis 14 Uhr reserviert und obendrauf werden die Gewinner auf Bier und Hendl eingeladen.

Abgabeschluss für die Teilnahmekarten ist am Donnerstag, 14. Juni. Teilnehmen kann jeder über 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in München. Die glücklichen Gewinner werden auf dem Stadtgründungsfest am 17.06.18 um 15 Uhr von Bürgermeister Josef Schmid ausgelost und auch per Post benachrichtigt.