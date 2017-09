Lochhausen: Nach Brand in Garage – Feuerwehr findet Leiche

In Lochhausen kam es am Sonntagabend zu einem Brand in einer Garage. Nachdem die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle brachte, fanden die Rettungskräfte eine Leiche. Vermutlich handelt es sich dabei laut Polizeiangaben um die 92-Jährige Hausbesitzerin.

Am Sonntag (10.09.2017, gegen 22.00 Uhr) musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage in der Pirolstraße in Lochhausen ausrücken. Wie die Münchner Polizei am Montag berichtet, konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei den Arbeiten wurde eine verstorbene weibliche Person gefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um die 92-jährige Hausbesitzerin handeln.

Die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 13 zur Brandursache laufen. Über die Staatsanwaltschaft München I wurde eine Obduktion zur Klärung der Todesursache angeregt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.