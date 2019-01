Lotto, Roulette und Co.: Wie lukrativ sind Glücksspiele?

Glücksspiele üben einen großen Reiz auf große Teile der Bevölkerung aus. Mit der Hoffnung auf den plötzlichen Reichtum stehen sie an der Kasse der Lottoannahmestelle, wenn sie nicht gerade den Anzug für den Abend in der Spielbank reinigen lassen oder sich schlichtweg ins Online Casino begeben. Dass die Gewinnchancen verschwindend gering sind, scheint nur die wenigsten Spieler zu interessieren.

Doch wie hoch sind die Erfolgschancen der beliebtesten Glücksspiele überhaupt? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen und haben uns angesehen, warum so viele Menschen wöchentlich oder gar täglich auf den Beistand der Glücksgöttin spekulieren.

So aussichtsreich sind Lotterien

Lotterien erfreuen sich in Deutschland einer ungebrochenen Popularität. Bei jeder Ziehung hoffen Teilnehmer darauf, diesmal den korrekten Tippschein abgegeben zu haben. Vielleicht sind sie ausnahmsweise von ihren Glückszahlen abgewichen, haben sich vielleicht sogar mit vermeintlichen Lotto-Tricks beschäftigt, um ihre prozentuale Gewinnchance zu maximieren. Doch wir nehmen es vorweg: Selbst mit dem „besten“ Tipp wird die Million nicht greifbarer! Es sei denn, Spieler sind darauf aus, so viele Scheine wie möglich zu erwerben.

Beim Lotto 6 aus 49 etwa gilt es, sechs Richtige und eine Superzahl zu prognostizieren. Die theoretische Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 139.938.160. Anders formuliert: Es müssten fast 140 Millionen Tippscheine ausgefüllt werden, um wenigstens einen Treffer zu generieren. Bei den großen Eurolotterien fallen die Werte ähnlich ernüchternd aus. Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt zwar „nur“ bei 1 zu 59.325.280, doch auch bei dieser Rechnung ist der große Fang weit von jedweder Realität entfernt.

Auch Slots gewähren hohe Gewinne

Spielautomaten haben sich dem Standard vieler Lotterien angepasst. So steht es Spielern frei, neben Centbeträgen auch um alles verändernde Gewinne zu pokern. Mancher zeitgemäße Slot ist an einen progressiven Jackpot gekoppelt. Jener steigt sekündlich in die Höhe und hält nicht selten einen zweistelligen Millionenbetrag auf Lager.

Hinsichtlich der Gewinnchancen nimmt sich der Spaß jedoch nicht viel mit dem Lottoschein – nur sind Automatenspiel intransparenter. Dass die Ausschüttungsquoten durchschnittlich 96 Prozent betragen, wird zwar gern angegeben, aber selten bewiesen. Dazu gelten strenge Gesetze in der Spielothek. Es dürfen derzeit nicht mehr als 500 Euro pro Stunde ausgezahlt werden.

Lohnen sich Roulette und Blackjack?

In terrestrischen Spielbanken ist längst abzusehen, dass die Zukunft alles andere als rosig aussieht. Immer mehr Anbieter klagen über Umsatzeinbuße und ausbleibende Kundschaft . Das heißt jedoch keineswegs, dass Kartenspiele wie Roulette und Blackjack nicht mehr gefragt sind. Im Gegenteil: Die strategischen Casinoklassiker werden nunmehr im Internet gespielt. Teilweise gar mit echten Dealern und Croupiers – über eine Liveschaltung in eine echte Spielbank.

Die Gewinnchancen stehen vergleichsweise gut, Gewinne können dennoch nicht garantiert werden. Beim European Roulette rechnen Teilnehmer mit einem Hausvorteil von 2,7 Prozent. Um diesen Wert auszureizen, müssten sie allerdings auf 36 der 37 Felder wetten. Es gibt effektiv keinen Gewinn – und immer noch die Chance, dass die Kugel auf der Null liegen bleibt. Beim Blackjack lässt sich die Erfolgschance bei einem Hausvorteil von durchschnittlich 3,5 Prozent berechnen. Dabei ist es jedoch notwendig, das Spiel rundum gemeistert zu haben.

Fazit: Eher für Liebhaber

Aus mathematischer und stochastischer Sicht ist die große Popularität des modernen Glücksspiel kaum nachzuvollziehen. Die Chancen darauf, das Leben von heute auf morgen zu verändern, sind derart gering, dass Teilnehmer ihr Geld genauso gut zum Fenster hinauswerfen könnten. Lotterien und Casinospiele punkten auf einer anderen Ebene: Sie lassen uns glauben, schenken uns Hoffnung – und sind immerhin nervenaufreibend und sehr unterhaltsam. Wer gar nicht erst daran glaubt, Millionär zu werden, erlebt spannende Minuten, wenn er auf eine glückliche Ziehung hofft oder sein Glück in der Spielhalle bei Book of Ra erprobt. Dass sich die großen Erfolgsmomente niemals ergeben werden, scheint bei Zeiten erstaunlich zweitrangig.